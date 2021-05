Une page de l’histoire du rallye sera écrite sur la Targa Florio - Rally Internazionale di Sicilia ce week-end lorsque Paolo Andreucci fera ses débuts en compétition avec la Renault Clio Rally4.

Préparée par l’équipe italienne HK Racing sur cette la troisième manche du championnat d’Italie, la Clio Rally4 a fait l’objet d’un programme de développement intensif avec plus de 5000 kilomètres parcourus en essais.

En faisant appel au très expérimenté Andreucci, 11 fois champion national, Renault Sport Racing dispose du pilote idéal pour cette nouvelle étape importante.

Benoît Nogier, Directeur du département client, a déclaré :“Nous attendions avec impatience les débuts en compétition de Clio Rally4 depuis l’annonce de son homologation. Bien que le contexte actuel ne soit pas le plus favorable pour une nouvelle voiture, nous sommes ravis de voir une équipe de haut niveau comme HK Racing et Paolo Andreucci relever le défi. C’est un formidable vote de confiance pour notre produit et nous les soutiendrons autant que possible. Nous serions ravis de les voir sur la plus haute marche du podium.”

Et Andreucci d’ajouter : “J’ai été ravi que Renault fasse appel à moi pour les débuts de la Renault Clio Rally4 en Sicile. Je suis honoré d’avoir été choisi pour le lancement de cette nouvelle voiture, surtout sur des routes aussi légendaires. La Sicile est proche de mon cœur, ses spéciales ont contribué à l’histoire du rallye en Italie et au-delà.”

L’étoile montante norvégienne Ola Jr Nore et Toksport WRT feront faire ses débuts à la Clio Rally4 dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA cette saison.

