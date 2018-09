La lutte pour le titre ERC Junior U28 reprend en Pologne

La bataille au Championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans (Under 28) va s'intensifier sur le PZM Rallye de Pologne, ce week-end (21-23 septembre). Voici où en sont les principaux prétendants, et ce qu'ils ont à dire.

Fabian Kreim

Âge : 25 ans

Nationalité : allemande

Équipe : ŠKODA AUTO Deutschland

Voiture : ŠKODA Fabia R5

Copilote : Frank Christian (Allemagne)

Victoires : 1

Points : 113* (1er)

“Le Rallye de Pologne est très rapide et une épreuve unique sur terre. Bien sûr, nous sommes en tête du Championnat ERC Junior U28 mais Nikolay [Gryazin] et Chris [Ingram] sont deux pilotes très rapides et ils ont beaucoup plus d'expérience sur la terre. On a juste fait une journée d'essais sur cette surface depuis le Rallye des Açores. Ce sera donc difficile pour nous de viser le podium. Mais nous allons tout faire pour rester en tête [du championnat].”

Chris Ingram

Âge : 24 ans

Nationalité : britannique

Équipe : Toksport WRT

Voiture : ŠKODA Fabia R5

Copilote : Ross Whittock (Grande-Bretagne)

Victoires : 1

Points : 93* (2e)

“Le Barum a été un énorme apprentissage, je n'étais pas en confiance du tout après ma sortie dans les buissons [première spéciale du samedi] et il y avait trop d'enjeu pour faire une autre erreur stupide et casser la voiture. On a roulé comme en essais la majeure partie du rallye et à la toute fin seulement, c'est allé dans la bonne direction avec quelques très bons temps. Les derniers chronos ont été très prometteurs, mais il nous faut un peu de chance.”

“Vouloir atteindre le podium veut dire être absolument à fond sur les deux dernières manches car nous avons trois scores corrects. Le Barum n'était que mon troisième vrai rallye dans la voiture, et a montré que je n'ai pas encore assez d'expérience pour concrétiser. Mais nous avons montré un bon rythme à chaque rallye, et j'espère que c'est pour bientôt.”

Nikolay Gryazin

Âge : 20 ans

Nationalité : russe

Équipe : Sports Racing Technologies

Voiture : ŠKODA Fabia R5

Copilote : Yaroslav Fedorov (Russie)

Victoires : 2

Points : 91* (3e)

“Je me sens bien en ce moment et je m'attends à faire un bon rallye en Pologne. L'espoir est de faire un bon résultat dans la catégorie ERC Junior U28 et de m'assurer de ne faire aucune erreur, afin de prendre, espérons, autant de points que possible. J'ai déjà couru en Pologne mais pas sur la terre, c'est donc un nouveau rendez-vous pour moi, mais je suis sûr que je peux être rapide. On a avoir une belle bagarre avec Fabian Kreim et Chris Ingram au championnat, on doit les battre mais ils sont très rapides et ce ne sera pas facile.”

*Les quatre meilleurs résultats seulement de chaque pilote sont retenus. Kreim a marqué quatre fois, Gryazin et Ingram sur trois rallyes.

