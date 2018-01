La manche tchèque de l’ERC prête pour une nouvelle récompense

Le Barum Czech Rally Zlin est prêt pour décrocher de nouvelles reconnaissances après une nouvelle organisation remarquable dans le cadre du Championnat d'Europe des Rallyes fia ERC en août dernier.

Après avoir été élu rallye de l'année par les membres des médias de l'ERC, l'épreuve 100% asphalte est en lice pour décrocher le prestigieux trophée Czech Golden Wheel pour la meilleure épreuve de sport automobile du pays.



Actuellement, le Barum Czech Rally Zlin domine les votes des fans en ligne, qui se clôtureront le 31 janvier, devant des autres épreuves du pays comme la manche MotoGP de Brno, et la manche du FIA European Touring Car Cup qui s'est tenue à Most en octobre dernier.



La cérémonie des Golden Wheel se tiendra le 22 février. Cliquezicipour plus d'information et pour voter.