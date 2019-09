La mère d’Ingram lance une collecte de fonds pour maintenir son fils dans la course au titre ERC

La mère de Chris Ingram, Jo, a lancé une collecte de fonds en ligne pour aider son fils à participer au Cyprus Rally, avant-dernière manche du FIA European Rally Championship 2019.

Ingram a pris la tête du classement général ERC au Barum Czech Rally Zlín le mois dernier, lors d'un week-end qui s'est avéré mitigé pour le pilote Toksport WRT.



Bien que le jeune homme de 25 ans soit en lice pour devenir le premier Britannique à remporter ce prestigieux titre régional depuis Vic Elford en 1967, il ne dispose pas du budget nécessaire pour ce faire, après une conclusion passionnante à ce rallye sur asphalte.



En finissant 0,3 seconde derrière Filip Mareš en République tchèque, Ingram a manqué le titre ERC1 Junior et les 100 000 € offerts au champion pour courir à Chypre et au Rally Hungary, dernière manche de la saison, en novembre.



Dans un post sur Gofundme.com, la mère d'Ingram a écrit : “Mon fils a dédié sa vie au fait de devenir un champion de rallye. Son copilote Ross Whittock et lui sont désormais en tête du FIA European Rally Championship. Ils manquent désespérément de soutien financier cette saison, suite à la défection d'un sponsor majeur à la dernière minute. Chris ne sera pas content que j'aie lancé ça, mais pour l'instant, ils n'ont que peu de chances de pouvoir se battre pour le titre, vu leur manque de budget. La moindre contribution serait immensément appréciée.”



Un lien vers la page Gofundme.com d'Ingram est disponibleici.

