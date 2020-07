La nouveauté du soir : voici ERC Eye of the Expert

-

Alors que la préparation de la très attendue saison 2020 du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA se poursuit, le promoteur Eurosport Events est ravi de présenter ERC Eye of the Expert.

Les commentateurs d'ERC Radio Julian Porter et Chris Rawes animeront à tour de rôle cette émission en ligne qui revient sur les moments clés de l'histoire récente de l'ERC et écoute les principaux protagonistes pour avoir un aperçu des coulisses.

Lors de la première de ce soir, disponible à partir de 17h30 CET sur Facebook et Twitter, Julian Porter s'assied, virtuellement, avec Łukasz Habaj pour discuter de la première victoire du Polonais en ERC lors du Rallye des Açores la saison dernière, et de comment ce succès l'a mis sur orbite pour viser le titre de champion d'Europe.

Parmi les sujets abordés par Habaj, citons :

*Le caractère exigeant du Rallye des Açores, "l'un des rallyes les plus difficiles au monde"selon l'ancien champion de Pologne.

*Son équipe, Sports Racing Technologies, qui avait décidé de faire des essais sur deux sites différents alors que la plupart des équipes rivales utilisaient une seule route d'essai.

*Les conditions traîtresses du dernier jour en raison des fortes pluies et du vent.

*La gestion des pneus et la façon dont elle est devenue un "facteur clé", plus encore avec l'évolution des conditions.

*L'importance de maintenir une concentration totale pendant les trois jours de compétition.

*Avoir pris la tête dans les dernières spéciales et dû accomplir "une des spéciales les plus difficiles de ma vie"avec le héros local Ricardo Moura lancé à sa poursuite.

*Être devenu le premier pilote polonais à gagner aux Açores avec 8''4 d'avance seulement pour ce qui a été sa première victoire en ERC, et le "sentiment spécial"qui cela lui a procuré.

*Le fait que ce résultat a dépassé ses attentes et a contribué à mettre en place un défi de viser le championnat dans sa Škoda Fabia R5 équipée de Pirelli.

Les images spectaculaires comprennent des prises de vue en hélicoptère de Habaj et de son copilote Daniel Dymurski attaquant la spéciale emblématique de Sete Cidades – dite du volcan –, une myriade de séquences en caméra embarquée et le podium à Ponta Delgada.

Łukasz Habaj se souvient : "La première victoire est toujours un sentiment particulier. Je me souviens de ma première dans le championnat national et c'est une sensation spéciale. La première victoire en spéciale est unique aussi. C'est tellement intense, les sentiments, les émotions. C'est la seule activité où vous pouvez atteindre ce niveau d'émotions. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais aucune d'entre elles ne se rapproche des émotions que l'on ressent quand on participe à un rallye. Se battre pour une victoire dans le Championnat d'Europe des Rallyes est tout simplement incroyable et plus que ce que j'attendais de ma carrière en rallye. N'étant pas un pilote professionnel et courant pour une petite équipe, nous étions seulement venus à quelques-uns, et se battre pour une victoire dans ce rallye était incroyable. C'est quelque chose qui restera en moi pour toujours."

