La nouvelle Fiesta Rally4 de M-Sport Poland bientôt en ERC

M-Sport Poland a présenté sa nouvelle Ford Fiesta Rally4, qui va être mise en service cette saison dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

D'après M-Sport Poland, la nouvelle deux roues motrices proposée par l'entreprise tire davantage de puissance du moteur Ford EcoBoost tout en proposant un étagement de la boîte amélioré, une meilleure tenus de route et une apparence plus agressive.

Cette voiture, évolution de la Fiesta R2T de 2019 qui a connu un grand succès, est la première de M-Sport Poland à être en phase avec la nouvelle Pyramide de la FIA, qui propose une structure claire du bas en haut de l'échelle des rallyes.

Parmi les améliorations, le moteur Ford EcoBoost 999cc a donc été optimisé avec une puissance et un couple en augmentation pour atteindre 210 cv et 315 Nm respectivement.

M-Sport Poland a aussi travaillé sur un meilleur étagement de la boîte de vitesses et des arbres de transmission renforcés, pour une meilleure exploitation de la puissance et du couple supérieurs.

Le système de refroidissement de la Fiesta Rally4 bénéficie d'évents de capot supplémentaires, et un échappement plus léger a été monté alors que la suspension a été elle aussi améliorée.

Les modèles existants de Fiesta R2 pourront être équipés d'un kit Ford Fiesta Rally2 disponible à la commande à partir du 1er avril.

Maciej Woda, de M-Sport Poland, a déclaré :“Avec tant de R2 distribuées et de kilomètres couverts, notre équipe d'ingénierie basée à Cracovie a pu élaborer rapidement une stratégie de développement grâce à un constructif retour technique d'un pool de pilotes ayant couru sur des terrains divers.”

Malcolm Wilson, Directeur général de M-Sport, a déclaré : “M-Sport et Ford ont toujours été en première ligne pour fournir un chemin compétitif et pas trop onéreux entre la base et le sommet de la discipline. La nouvelle Pyramide Rallye de la FIA devenant mieux identifiable, nous prévoyons de proposer une voiture pour chaque niveau.”

The post La nouvelle Fiesta Rally4 de M-Sport Poland bientôt en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.