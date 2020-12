Le format à deux niveaux FIA ERC Junior, qui connaît un grand succès, se poursuivra en 2021, mais avec une différence. Suite à l’approbation du Conseil mondial du sport automobile de la FIA, le championnat FIA ERC1 Junior devient le championnat FIA ERC Junior à partir de la saison prochaine, avec des pilotes participant sur des Rally3 de nouvelle génération et en pneus Pirelli.

Ce changement de taille s’inscrit dans le cadre des mesures en cours visant à rendre le rallye international en voiture à quatre roues motrices plus accessible aux jeunes talents et offre une nouvelle étape plus atteignable pour les pilotes qui obtiennent leur diplôme en ERC3 Junior ou dans les championnats nationaux.

En passant au règlement Rally3, l’ERC Junior de la FIA, qui reste ouvert à toutes les équipes, montre la voie en tant que tout premier championnat réservé à cette catégorie qui devrait prendre de plus en plus d’importance dans les années à venir.

Dans le cadre d’une alliance entre la FIA, M-Sport – société à l’origine de la Ford Fiesta Rally3 –, le manufacturier de pneus Pirelli et le promoteur de l’ERC, Eurosport Events, le vainqueur du championnat FIA ERC Junior 2021 s’assurera une place dans le championnat FIA Junior WRC, au volant d’une Fiesta M-Sport chaussée de Pirelli, pour cinq épreuves en 2022. Le cadre de ce championnat, y compris la catégorie de voiture qui sera utilisée, devrait être annoncé par la FIA au début de l’année 2021.

L’ERC3 Junior se poursuit en tant que catégorie multimarque pour les voitures de types Rally4 et Rally5, avec Pirelli comme fournisseur de pneus unique. Les détails de l’ensemble des prix figurent dans une section ci-dessous.

Une chance en championnat du monde pour le champion de l’ERC Junior

Le champion ERC Junior 2021 recevra comme prix une campagne de cinq épreuves dans le Championnat WRC Junior de la FIA en 2022. Les détails de l’offre complète et les conditions seront inclus dans le document d’inscription disponible prochainement.

Yves Matton, directeur des rallyes de la FIA, a déclaré : “C’est la première action dans le processus de redéfinition de la pyramide sportive des rallyes avant d’autres annonces prévues au début de 2021. En attendant, toute initiative qui crée une voie claire entre le Championnat d’Europe de Rallye de la FIA et le Championnat du monde de Rallye de la FIA doit être applaudie et je suis très heureux que nous ayons pu nous réunir avec M-Sport, Pirelli et Eurosport Events dans le but clair d’atteindre nos objectifs communs. Il est vital pour l’avenir de notre sport que les jeunes pilotes aient la possibilité d’acquérir une expérience internationale sur des machines à quatre roues motrices, et c’est exactement ce que permet ce projet.”

Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l’ERC pour Eurosport Events, a déclaré : “Il serait facile de se reposer sur nos lauriers après une très bonne saison ERC1 Junior durant laquelle plusieurs jeunes stars ont prouvé leur talent dans les autos de type Rally2 en signant des podiums et des victoires. Mais nous avons fait deux observations importantes. La première est que ces pilotes ont démontré qu’ils avaient ce qu’il fallait pour jouer le titre général, et c’est ce que nous espérons qu’ils continueront à faire la saison prochaine. En même temps, il est clair que le pas entre l’ERC3 Junior, pour les deux roues motrices, et l’ERC1 Junior, pour les quatre roues motrices, ne se réduit pas, alors que les financements nécessaires s’avèrent de plus en plus difficiles à obtenir en raison de la pandémie mondiale. La toute nouvelle catégorie Rallye3 de la FIA est donc la réponse parfaite aux besoins de l’ERC Junior avec un équilibre intelligent entre le coût et l’expérience des 4RM.”

“En plus d’être en mesure de viser le titre général, les pilotes d’une Rally2 âgés de moins de 28 ans bénéficieront d’un ensemble d’incitations qui seront bientôt annoncées, car nous attachons une grande importance à leur participation. En attendant, les diplômés de l’ERC3 Junior et d’autres jeunes espoirs sortant du niveau national auront la possibilité de participer à la passionnante catégorie Rally3.”

Malcolm Wilson, OBE, directeur général de M-Sport, a déclaré : “Le développement des jeunes pilotes a toujours été au cœur de nos activités, et le Championnat d’Europe de Rallye de la FIA est depuis longtemps un terrain d’essai pour certains des meilleurs talents émergents du monde. Nous nous sommes engagés à fournir un parcours clair et rentable permettant aux jeunes les plus prometteurs d’atteindre le sommet de notre sport, et cette nouvelle compétition ajoute une autre corde à cet arc. J’ai hâte de voir quels talents se manifesteront en 2021 et de suivre leurs progrès dans la poursuite de leur objectif ultime : devenir champion du monde.”

Terenzio Testoni, responsable des activités rallye de Pirelli, a déclaré : “Chez Pirelli, nous avons toujours été extrêmement fiers de soutenir les initiatives qui favorisent la carrière des jeunes pilotes de rallye, du programme Pirelli Star Driver au programme Rally Star de la FIA récemment annoncé. C’est pourquoi nous sommes ravis de fournir la toute nouvelle catégorie ERC Junior pour les voitures de Rally3 dans le Championnat d’Europe de Rallye de la FIA. Cela permettra aux champions talentueux du futur de franchir une nouvelle étape dans leur carrière, jusqu’au plus haut niveau de la discipline – que nous fournissons également.”

Même format à succès mais nouveau prix pour l’ERC3 JuniorL’ERC3 Junior, qui a été lancé pour la saison 2014 à l’initiative conjointe du promoteur Eurosport Events et de la FIA, se poursuit en tant que catégorie multimarque pour les voitures de types Rally4 et Rally5 avec Pirelli comme fournisseur de pneus unique.

Le champion ERC3 Junior 2021 recevra un prix consistant en trois manches de l’ERC Junior 2022 sur une Ford Fiesta Rally3 équipée de pneus Pirelli. Cependant, si le champion utilise une Fiesta Rally4 pendant sa saison en ERC3 Junior, M-Sport augmentera la récompense finale pour inclure les six manches de l’ERC Junior 2022 avec une Ford Fiesta Rally3 équipée de pneus Pirelli. Les conditions complètes seront détaillées dans le document d’inscription.

Lancement en mai d’une saison de six épreuves en ERC Junior/ERC3 Junior

Les championnats ERC Junior et ER3 Junior 2021 se composent de six manches et les cinq meilleurs scores de chaque pilote seront pris en compte. Le début de saison est prévu au Rally Islas Canarias, du 6 au 8 mai, et sa fin au Rallye de Hongrie du 22 au 24 octobre. Le calendrier est le suivant :

Manche 1 :Rally Islas Canarias (asphalte), 6-8 mai 2021

Manche 2 :77e Rallye de Pologne (terre), 18-20 juin 2021

Manche 3 :Rallye de Liepāja (Lettonie, terre), 1er-3 juillet 2021

Manche 4 :Rally di Roma Capitale (Italie, asphalte), 23-25 juillet 2021

Manche 5 :50e Barum Czech Rally Zlín (asphalte), 27-29 août 2021

Manche 6 :Rallye de Hongrie (asphalte), 22-24 octobre 2021

Les pilotes âgés de moins de 28 ans au 1er janvier 2021 et qui prévoient de participer au Championnat d’Europe de Rallye de la FIA 2021 dans une voiture de type Rally2 pourront bénéficier d’un ensemble d’incitations destinées à réduire leurs propres dépenses et à accroître leur visibilité. Tous les détails seront annoncés en temps utile.

