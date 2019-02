Le Junior ERC Mattias Adielsson va tenter de remporter, en direct à la télévision suédoise, le SM-Sprint Vinter pour la quatrième année consécutive.

Après avoir annoncé récemment sa campagne en Championnat FIA ERC1 Junior, Adielsson va prendre part à cet événement organisé à Sundsvall, à 80 kilomètres au nord de Göteborg où il réside, pour montrer sa Citroën C3 R5 de Saintéloc Racing et en acquérir davantage d'expérience.

La couverture de cet événement, qui se déroule sur quatre passages dans une spéciale de 4,6 kilomètres, débutera à 9h00 CET sur SVT PLAY puis reprendra à partir de 14h00 sur SVT TV. Johan Kristoffersson (Volkswagen Polo R5) et Patrick Flodin (ŠKODA Fabia R5) seront parmi les rivaux d'Adielsson.

“Le feeling dans cette nouvelle voiture est génial et j'ai été très content de notre séance d'essais”, a déclaré Adielsson. “Je me suis senti à l'aise dès le premier run et ensuite, nous avons travaillé sur beaucoup de set-ups différents. La compétition sera intéressante et je vais faire de mon mieux pour les battre, je le promets.”

Le rendez-vous de Sundsvall se déroulera par des températures ambiantes aux alentours de -10°C.

Photo : Facebook.com/mattias.adielsson.3

The post La nouvelle recrue de l’ERC 1 Junior Adielsson en direct à la télé appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.