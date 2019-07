La parade des pilotes amène l’ERC au centre de Rome

Les pilotes du Championnat d'Europe FIA des Rallyes ont effectué un tour motorisé du centre de Rome, vendredi en fin d'après-midi, cette traditionnelle parade du Rally di Roma Capitale suscitant un grand intérêt de la part du public dans la cité historique.

Partant du Château Saint-Ange, sur les bord du Tibre, par groupes de 15 derrière une escorte policière, les pilotes ont parcouru approximativement dix kilomètres, passant devant quelques lieux célèbres dont le Capitole, la Piazza Venezia, le Colisée, le Cirque Maxime ou les Thermes de Caracalla.

Les pilotes ont à l'unisson soutenu l'initiative et dit avoir apprécié d'opportunité de mettre en valeur le championnat devant des milliers de gens.

“C'est quelque chose d'unique à l'ERC”, a dit Alexey Lukyanuk, vainqueur du Rally di Roma Capitale l'année dernière et champion d'Europe FIA des Rallyes en titre. “On ne pilote pas très vite mais on ne s'arrête à aucun de ces endroits. C'est une bonne expérience et nous sommes contents de la renouveler. C'est bon pour le championnat car les gens sont curieux de ce qui se passe. Nous attirons un peu l'attention.”

Łukasz Habaj, leader du championnat d'Europe après quatre manches : “C'était la troisième fois que je le faisais mais cette année, j'étais le premier derrière la police et j'ai vraiment pu apprécier. Globalement, la journée à Rome a été très agréable. Les gens sont toujours assez surpris de voir des voitures de rallye en ville. Comme c'est Rome, il y a de nombreux touristes et plein de gens. Nous avons vu quelques Polonais aussi, alors c'était sympa.”

Yaroslav Fedorov, copilote du champion ERC1 Junior Nikolay Gryazin : “C'est toujours un des beaux moments du Rally di Roma Capitale. On se sent comme les anciens gladiateurs en passant près du Colisée et d'endroits comme ça. C'est notre troisième fois ici et nous connaissons Rome comme notre poche désormais.”

Mārtiņš Sesks, qui dispute le Rally di Roma Capitale en guise de récompense pour avoir gagné le titre de l'ERC3 Junior soutenu par Pirelli en 2018 : “C'était très sympa de voir ce qui s'est passé dans la capitale. Bien sûr, c'est bon pour le championnat et les pilotes comme moi. Les Italiens sont très passionnés par les sports mécaniques.”

Le Japonais de l'ERC1 Junior Hiroki Arai :“C'était assez fabuleux quand nous n'ayons pas à nous arrêter à chaque feu rouge parce que la police nous précédait. Beaucoup de gens nous regardaient, l’ambiance était fabuleuse.”

Pedro Antunes, membre du FPAK Portugal Team ERC dans la division ERC3 Junior équipée de Pirelli : “C'était fabuleux de commencer dans cette belle ville. On m'avait dit avant que ce serait incroyable et c'était incroyable. Les gens nous applaudissaient et passer devant tous ces monuments était très sympa.”

Catie Munnings, Peugeot Rally Academy : “C'était très agréable, l'ambiance était incroyable. C'était comme faire une spéciale en ville autour du Colisée, un sentiment tout simplement irréel. C'est la meilleure expérience touristique possible car on peut tout voir sans faire la queue et dans une voiture de rallye.”

Organisé par Max Rendina et son équipe de Motorsport Italia, le Rally di Roma Capitale est le cinquième rendez-vous de la saison ERC et fait partie du championnat pour la troisième fois.

