La Peugeot Rally Academy place Fernández, copilote de Llarena, dans la course au titre ERC3

Copilote d'Efrén Llarena, Sara Fernández va pouvoir jouer le titre des copilotes dans la catégorie ERC3 du FIA European Rally Championship : la Peugeot Rally Academy a décidé d'inscrire ce duo au Cyprus Rally.

Avec Fernández comme copilote, Llarena a remporté le FIA ERC3 Junior Championship, dont Pirelli est partenaire, un résultat qui reste sujet à confirmation par l'instance dirigeante. Cependant, aucun titre n'est décerné aux copilotes dans cette catégorie pour jeunes pilotes ; Fernández craignait donc de ne pas être couronnée cette année, car le compteur du duo espagnol en ERC3 pourrait bien être surpassé lors des deux dernières manches, qui ne font pas partie du calendrier ERC3 Junior.



Cependant, Llarena et Fernández vont désormais passer de l'équipe espagnole Mavisa Sport à la Peugeot Rally Academy gérée par la structure Saintéloc Racing pour le Cyprus Rally, épreuve principalement disputée sur terre et basée à Nicosie ; elle aura lieu du 27 au 29 septembre et est l'avant-dernière manche de la saison 2019 d'ERC.



Fernández, qui a 11 points d'avance sur Kauri Pannas au classement général des copilotes ERC3 après six épreuves, déclare : “En tant que copilote, ma tâche était de mener Efrén au titre ERC3 Junior. Cette mission étant accomplie si les résultats sont confirmés, je voulais vraiment obtenir mon propre trophée. Grâce à la Peugeot Rally Academy, j'ai désormais cette opportunité. Je les remercie donc de me faire confiance.”



Llarena, qui est soutenu par l'initiative Rallye Team Spain de la fédération espagnole (RFEDA) depuis qu'il a remporté le titre Junior R2 dans son pays en 2017, ajoute : “Tout d'abord, je suis très reconnaissant envers la Peugeot Rally Academy pour cette opportunité fantastique de la représenter au Cyprus Rally et de gagner en expérience sur ce que je sais être une épreuve très exigeante. Par ailleurs, je suis vraiment content pour Sara. J'ai atteint mon objectif pour cette saison, mais Sara a travaillé vraiment dur et mérite que son talent exceptionnel de copilote soit reconnu. Je ferai tout mon possible pour remercier la Peugeot Racing Academy de la confiance qu'elle a montrée en Sara et moi dans notre quête du titre des copilotes ERC3.”



Une récompense suite au succès en ERC3 Junior*

Directeur de la Peugeot Rally Academy, Laurent Guyot explique pourquoi il a choisi Efrén Llarena et Sara Fernández pour représenter au Cyprus Rally cette écurie historiquement révélatrice de talents.



“Nous suivons les progrès d'Efrén et Sara au volant de la Peugeot 208 R2 depuis plusieurs saisons et avons été très impressionnés par leurs performances, en particulier cette année,” souligne Guyot. “Nous souhaitions reconnaître cela, ainsi que leur potentiel, en leur donnant l'opportunité de représenter la Peugeot Rally Academy et de jouer le prestigieux titre FIA ERC3. Le Cyprus Rally est une épreuve exigeante avec des spéciales difficiles et des températures élevées. Ce sera un très bon test pour eux.”



Ni le duo Ken Torn/Kauri Pannas ni Sindre Furuseth/Jim Hjerpe ne devraient être engagés à Chypre, ce qui place Llarena et Fernández en pole position pour le titre ERC3.



*Sujet à confirmation des résultats par la FIA

