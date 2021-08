Dariusz Poloński a besoin d’un temps sec sur le Barum Czech Rally Zlín avec son Abarth 124 rally à propulsion.

Le Polonais, en tête de l’Abarth Rally Cup, a reculé dans sa quête de la victoire en catégorie ERC2 et expliqué pourquoi avant l’avant-dernier passage à l’assistance d’Otrokovice.

“Nous sommes très contents, pas de problèmes du tout”, a relaté Poloński. “Mais sur la dernière spéciale (SS7), c’était presque entièrement mouillé. Il ne pleut plus mais en montée, avec beaucoup de boue, nous devons attendre beaucoup après l’accélérateur et perdons beaucoup de temps. Quand il fait sec, nous nous amusons avec cette voiture, nous nous battons vraiment en tête de l’ERC2 et nous gagnons des spéciales, ce dont nous sommes très heureux. Mais cela confirme que notre voiture a vraiment besoin de conditions sèches, même si nous sommes très contents jusqu’à présent.”

