La Pologne, rallye préféré de Nobre en ERC

Paulo Nobre a apprécié le PZM Rallye de Pologne, avant-dernière manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, à tel point qu'il prévoit d'y revenir en 2019.

Nobre, qui s'est classé 17e sur sa ŠKODA Fabia R5 engagée par Motorsport Italia, a décrit ce rendez-vous sur terre comme sa manche favorite de l'ERC pour l'instant.

“Ce rallye a été le plus plaisant de l'ERC pour nous”, a dit le Brésilien. “Normalement, sur certains rallyes asphalte, nous jouons plus la défense et quand les gens commencent à avoir des problèmes, on se retrouve avec un bon résultat.”

“Ici, nous avons roulé du mieux possible et on a fini 17e. Ça signifie que sur des spéciales très rapides, nous devons beaucoup progresser pour être plus compétitifs au niveau international.”

“Nous avons pris beaucoup de plaisir mais la vitesse des meilleurs pilotes est simplement incroyable car les spéciales sont étroites, glissantes et il y a quelques sauts. Une chose est sûre, je referai ce rallye un jour, j'espère l'année prochaine.”

