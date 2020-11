La 44e édition du Rally Islas Canarias, cinquième manche du Championnat d’Europe des Rallyes 2020 de la FIA, est officiellement lancée après la présentation de l’événement dans la Gran Canaria Arena hier (lundi).

Avec le soutien total des autorités insulaires, le Rally Islas Canarias devrait se dérouler du 26 au 28 novembre et compter également pour plusieurs championnats espagnols, ainsi que pour le championnat asphalte des îles Canaries.

Pas moins d’une centaine d’inscriptions ont été reçues pour les différentes épreuves, dont 40 équipages participant sur des voitures de la catégorie reine Rally2.

Le choix de la Gran Canaria Arena pour la première fois était particulièrement approprié car elle est située à proximité de l’Estadio de Gran Canaria, nouvel emplacement du parc d’assistance du rallye.

Un certain nombre de dignitaires étaient présents lors du lancement et se sont adressés aux médias rassemblés, qui étaient assis à distance sociale les uns des autres. Ángel Víctor Torres, président du gouvernement des Canaries, a déclaré que le Rally Islas Canarias aurait lieu “sur une île qui a le feu vert et qui est une fenêtre sur le monde du sport mais aussi du tourisme, sur la bonne santé économique et sur la joie de ceux qui aiment ce monde de l’automobile.”

Antonio Morales, président du Cabildo de Gran Canaria, une institution qui poursuit son engagement de longue date en faveur du Rallye des îles Canaries, a déclaré que c’était“une joie immense”de pouvoir célébrer le déroulement de l’événement, ajoutant : “Nous montrons au monde, à des millions de personnes, la capacité d’un territoire à organiser un événement de ces caractéristiques avec les complexités qui existent.”

Augusto Hidalgo, maire de la municipalité qui accueille l’événement, Las Palmas de Gran Canaria, a déclaré que le Rallye des îles Canaries est “l’événement sportif le plus important qui se déroule sur l’île de Grande Canarie et dans les îles Canaries, celui qui a le plus d’impact médiatique au niveau international.”

Manuel Aviñó, président de la Fédération royale espagnole de l’automobile (RFEDA), a délivré un message par vidéo. Il y a déclaré que le Rallye des îles Canaries sera “l’un des plus mémorables de l’histoire du point de vue de la forte participation, de sa qualité et du fait que tous les championnats entrent en jeu.”

Il a eu également un message pour les fans :“Je dois leur demander d’être sensibles aux circonstances actuelles. Nous avons tous montré ensemble que le sport a été responsable, que des protocoles ont été créés, que des efforts surhumains ont été faits pour faire avancer le championnat, mais nous devons faire notre part. Que les passionnés collaborent avec l’organisation et fassent leur part pour qu’elle puisse avancer avec toutes les garanties.”

Germán Morales, président du comité d’organisation du Rallye des îles Canaries, a remercié un à un les organismes publics et privés qui soutiennent l’édition de cette année et a mis en avant l’affiche officielle de l’épreuve qui, au rayons des nouveautés, va voir débuter l’Opel Corsa e-Rally.

Comme le président Aviñó de la RFEDA, Jean-Baptiste Ley, le Coordinateur de l’ERC, a envoyé un message vidéo afin de respecter les protocoles liés à la pandémie de Covid-19 et concernant la limitation des déplacements. Il a déclaré que la 44e édition du Rallye des îles Canaries n’était rendue possible que “grâce au travail acharné réalisé par son comité d’organisation au cours des six derniers mois dans le cadre des protocoles sanitaires fournis par la FIA et les autorités nationales.”

