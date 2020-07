La raison du retrait de Devine en ERC1 Junior à Rome est maintenant connue

-

L'abandon de Callum Devine au Rally di Roma Capitale, en Championnat FIA ERC1 Junior, a été le résultat d'une circonstance malheureuse, comme l'a révélé le pilote irlandais.

On s'attendait à voir Devine lutter pour un podium de catégorie en Italie, au volant d'une Hyundai i20 R5, mais une panne mécanique l'a contraint de renoncer dès le premier jour sur la ligne d'arrivée de la troisième spéciale.

“Nous étions légèrement déçus de notre début de rallye et savions que nous pouvions faire mieux”, a déclaré le pilote de la Motorsport Ireland Rally Academy. “Dans la troisième spéciale, nous commencions juste à nous mettre dans le rythme.”

“Pour attaquer et être rapide sur ce genre de rallye, il faut coupez où l'on peut et garder autant de vitesse que possible. Il y avait un virage rapide dans un creux, nous avons coupé mais il y a eu un ‘bang’ et nous avons roulé sur quelques pierres. Nous n'y avons pas trop pensé, car entendre des bruits comme celui-là n'est pas inhabituel quand on coupe un virage. Mais le moteur s'est mis à perdre de l'huile, puis le voyant de pression d'huile s'est allumé à 200 mètres de l'arrivée de la spéciale. Nous avons arrêté le moteur et roulé jusqu'à la ligne, mais c'était terminé pour nous.”

“Il s'est trouvé que dans la compression, une pierre a percé le protège-carter et le carter, d'où la perte de toute l'huile du moteur. Je pourrais probablement reprendre ce virage 100 fois sans que cela n'arrive, mais je suppose que ça fait partie du jeu.”

“Je suis très déçu pour l'équipe après tous les efforts qui ont été faits pour ce week-end, je sais que nous aurions pu être en lice pour un résultat correct.”

Devine va avoir une autre chance de montrer son rythme et son potentiel en Italie, en disputant le Rally di Alba ce week-end. Il a été invité à courir ce rendez-vous asphalte avec une Hyundai i20 R5 alignée par le HMI Team.

“L'opportunité de faire l'Alba s'est présentée grâce à Andrew Johns, de Hyundai Motorsport Customer [le département compétition client de l'équipe du constructeur coréen], et je m'en réjouis”, a-t-il précisé. “Il y a 30 autres R5 sur la liste des engagés et nous aurons de bonnes références avec Craig Breen, Dani Sordo, Luca Rossetti, Ole Christian Veiby et Jari Huttunen tous au volant d'une Hyundai R5.”

