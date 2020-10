“ Nous sommes comblées de courir à nouveau en ERC, spécialement en Hongrie” , a déclaré Vogel. “Ce fut notre premier rendez-vous en ERC l’année dernière et c’est notre seule apparition en 2020 au calendrier de l’ERC, où nous avons de l’expérience et connaissons les spéciales. Courir devant le public hongrois, parmi tous ces incroyables pilotes, est un plaisir.”

Une nouvelle Fiesta à domicile en ERC

“Nous avons essayé la toute nouvelle Ford Fiesta Rally4 pour la première fois sur notre dernière course, le Rallye d’Eger, en septembre”, a poursuivi Vogel. “C’était un autre défi local pour nous, et nous avons fini P7 de la catégorie deux roues motrices. Notre travail en commun avec Orsák Rallysport est excellent, ils nous donnent toujours une voiture parfaite avec des set-ups parfaits les week-ends de course. Nous nous réjouissons d’être de retour au Rallye de Hongrie et nous espérons que notre dur travail paiera.”