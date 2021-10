Voici ce que les vainqueurs de catégorie avaient à dire après le Rallye Serras de Fafe e Felgueiras comptant pour le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

ANDREAS MIKKELSEN, TOKSPORT WRT, ŠKODA FABIA RALLY2 EVO (vainqueur FIA ERC1)

“Je me sens bien, c’était le week-end parfait, Elliott a fait un travail incroyable, mon équipe Toksport aussi. La voiture a été très fiable tout le week-end, c’était un plaisir de la conduire et une belle expérience. Nous avons réussi à rester à l’écart des problèmes, à rouler intelligemment et à pousser quand il le fallait. C’était la recette du succès ce week-end. Mais les conditions étaient vraiment difficiles hier [samedi]. Nous avons su éviter d’avoir trop de soucis, juste une crevaison, mais c’était très difficile pour tout le monde, tout le monde a eu des problèmes. J’ai reçu de l’aide de mon ami Alexey [Lukyanuk], qui a eu quelques problèmes, et cela m’a rendu la vie plus facile. C’est un gars qui pousse toujours et qui veut toujours gagner. Nous sommes pareils, mais bien sûr, nous devons penser au championnat en même temps. Ça a été un week-end difficile et c’est vraiment agréable d’être au Portugal. Le championnat s’annonce très, très bien maintenant. Nous serons en Hongrie et si nous pouvons obtenir un bon résultat là-bas, j’espère que tout ira bien pour nous."



JAVIER PARDO, SUZUKI MOTOR IBÉRICA, SUZUKI SWIFT R4LLY S (vainqueur FIA ERC2)

“Ce week-end a été fantastique. Le premier jour [samedi] a été très difficile avec la pluie et le brouillard, mais [on n’a commis] aucune erreur. Les deux voitures sur le podium final, c’est parfait et je remercie l’équipe pour tout son travail. Hier, il était très facile de commettre des fautes et j’ai fait deux erreurs idiotes dans la matinée, mais aujourd’hui, c’était plus facile, plus détendu, j’ai bu piloter avec une grande prudence et maintenant nous sommes à l’arrivée. Il reste deux rallyes compliqués, c’est difficile mais je dois rester concentré pour le championnat.”



PEP BASSAS, RALLYE TEAM SPAIN, PEUGEOT 208 RALLY4 (vainqueur FIA ERC3)

“Hier [samedi], c’était très difficile avec beaucoup de pierres dans des spéciales très sales, mais aujourd’hui a été une bonne journée. Je suis vraiment désolé pour [Jean-Baptiste] Franceschi, mais c’est le rallye et cela peut arriver. Au championnat, c’est très bien. Le Rallye de Hongrie est très difficile, similaire au Barum, et il sera très important de terminer. Les spéciales y sont belles mais c’est du goudron, de la terre, du goudron, de la terre – et c’est très difficile. Mais il nous reste deux épreuves et les points seront importants. Aux Canaries, je pense que nous pourrons attaquer un peu plus. Après les Açores, cette victoire [au Portugal] était nécessaire mais maintenant, nous devons terminer les deux prochaines manches et il sera alors possible de gagner le championnat.”



ERIK CAIS, YACCO ACCR TEAM, FORD FIESTA RALLY2 (leader ERC-MICHELIN Talent Factory, photo)

“Ce rallye a été très amusant et je suis vraiment heureux d’être à l’arrivée. J’étais un peu nerveux à la fin, parce que vous savez ce qui m’est arrivé au Barum Rally où je suis sorti de la route dans la dernière spéciale. Mais nous avons atteint l’arrivée. Merci à tous mes partenaires et à l’équipe, à toute ma famille et à tous mes supporters, ça a été une très bonne semaine.”

