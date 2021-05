Le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA 2021 va connaître un lancement spectaculaire à la mi-juin, lorsque l’ORLEN 77e Rallye de Pologne accueillera le coup d’envoi de la prochaine saison de l’ERC.

Célébrant son 100e anniversaire en 2021, l’ORLEN 77e Rallye de Pologne est un paradis pour les amateurs de sensations fortes, avec des spéciales sur terre à grande vitesse à travers des paysages magnifiques dans la région des lacs de Mazurie, un défi passionnant pour les pilotes et leurs équipes.

Prenant la relève du Rallye des Açores, qui a été reporté, en tant que manche d’ouverture du FIA ERC, le 77e Rallye de Pologne sera également la première manche de l’ERC Junior, de l’ERC3 Junior, de l’ERC2, de l’ERC3, du Championnat d’Europe des Rallyes pour Teams, de l’Abarth Rally Cup et du Clio Trophy by Toksport WRT. De plus, les membres de l’ERC-MICHELIN Talent Factory bénéficieront d’un certain nombre d’avantages sur cette épreuve.

Jean-Baptiste Ley, coordinateur de l’ERC pour Eurosport Events, a déclaré : “Ouvrir la saison 2021 de l’ERC sur l’ORLEN 77e Rallye de Pologne est vraiment bon pour le championnat, nos parties prenantes et nos fans. C’est un événement établi, très bien géré et promu, et un véritable produit éprouvé avec beaucoup d’héritage, tout comme l’ERC. Manche de l’ERC depuis de nombreuses années, l’événement ne manque jamais d’offrir de belles actions de la part des meilleurs pilotes et équipes qui y participent. Nous sommes impatients que l’édition du 100e anniversaire commence.”

Une nouvelle ère commence en Pologne

Une page d’histoire sera écrite lors de l’ORLEN 77e Rallye de Pologne avec le lancement du Championnat FIA ERC Junior restructuré pour les voitures de Rally3 en pneus Pirelli. Offrant une étape claire et accessible entre les machines de Rally4 et de Rally2, la catégorie Rally3 de la FIA marque le début d’une nouvelle ère passionnante pour les rallyes régionaux avec une voiture à quatre roues motrices conçue pour être abordable, mais aussi facile et amusante à piloter.

Les occasions spéciales appellent des moments spéciaux

Pour l’édition du jubilé, à condition que les considérations de santé et de sécurité le permettent conformément aux mesures prises face à la pandémie de Covid-19, la capitale Varsovie – où le premier Rallye de Pologne a débuté le 23 juillet 1921 – devrait accueillir l’épreuve spéciale décisive selon les plans mis en place par la Fédération polonaise de l’automobile et de la moto.

Départ de Mikołajki

Prévu du 18 au 20 juin, le 77e Rallye de Pologne, qui ouvrira donc la saison ERC, sera basé dans la ville pittoresque de Mikołajki, où il se déroule depuis 2005. Après les essais libres et la phase de qualification le 18 juin, la célèbre arène de Mikołajki accueillera le premier secteur chronométré le soir même. L’action du samedi et du dimanche sera basée dans et autour de Mikołajki. Toutefois, une section de liaison vers le sud sera empruntée pour l’avant-dernière spéciale le dimanche après-midi, avant l’ultime spéciale et l’arrivée à Varsovie le dimanche soir. Le règlement complet sera disponible à partir du 7 mai, date d’ouverture des engagements.

