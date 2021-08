Avec la sortie de route et l’abandon d’Oscar Solberg dans l’ES2, Ken Torn n’a pas été inquiété dans sa quête d’une troisième victoire en ERC Junior.

Au volant d’une Ford Fiesta Rally3 de M-Sport Poland équipée de Pirelli, l’Estonien a été impressionnant tout au long de la journée, aux côtés de son copilote Kauri Pannas, et détient une belle 15e place au classement général.

“Nous faisons notre truc comme toujours et ne pensons pas aux autres, nous faisons notre travail et essayons de garder notre rythme tout en restant sur la route”, a déclaré Torn. “On peut toujours faire mieux, mais je pense que c’est bien. Les spéciales sont vraiment agréables et constituent un très, très gros défi, donc en fait nous en profitons beaucoup. Je pense que c’est beaucoup plus amusant et confortable dans les endroits sales avec quatre roues motrices. Je m’amuse bien.”

