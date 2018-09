ERC Radio va diffuser en direct la Spéciale de Qualification du PZM Rallye de Pologne, qui marque le début de cette manche du Championnat d'Europe FIA des Rallyes.

Aujourd'hui vendredi à partir de 09h45, heure locale et de Paris, les reporters Julian Porter et Chris Rawes seront au commentaires et recueilleront les réactions des concurrents.

ERC Radio est disponible en ligne et via l'appli ERC.

The post La Spéciale de Qualification du PZM Rallye de Pologne sur ERC Radio appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.