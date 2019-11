ERC Radio va diffuser en direct la Spéciale Qualificative du Rally Hungary, manche décisive du FIA European Rally Championship 2019.

À partir de 09h30 CET aujourd'hui, Julian Porter et Chris Rawes vont commenter et analyser avec leur expertise habituelle les 3,90 kilomètres de la spéciale de Napkor, alors que les équipages d'ERC vont se battre pour être le plus rapide et avoir le droit de choisir leur position de départ en premier.



Des conditions humides et brumeuses sont attendues lors de la Spéciale Qualificative, qui commencera à 09h45, heure locale. La sélection de l'ordre de départ aura lieu à Nyíregyháza à 15h00, tandis que la spéciale d'ouverture commencera à 18h58, après la cérémonie de départ à 18h05.

The post La Spéciale Qualificative du Rally Hungary en direct sur ERC Radio appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.