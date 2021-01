La course au titre 2021 en Abarth Rally Cup – et 85 000 euros** de prix – peut commencer après la confirmation que cette compétition réservée à des Abarth 124 rally équipées de pneus Pirelli fera partie du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA pour la troisième année consécutive***.

Lancée pour la saison 2019, l’Abarth Rally Cup offre à des pilotes d’âges et de niveaux d’expérience différents la possibilité de participer à des épreuves internationales sur terre et sur asphalte dans ces spectaculaires voitures de sport italiennes à propulsion dotées d’un emblème du scorpion.

Soutenus par une couverture médiatique étendue, une assistance technique et un service de pièces détachées sur place, les concurrents de l’Abarth Rally Cup se lanceront à la poursuite d’une cagnotte de 24 000 euros par épreuve, plus une prime de fin de saison de 25 000 euros.

L’Abarth 124 rally étant construite suivant la réglementation RGT de la FIA, les concurrents de l’Abarth Rally Cup peuvent inscrire également des points en ERC2 et donc viser le titre décerné par la FIA au vainqueur de la catégorie production du championnat d’Europe.

Jean-Baptiste Ley, le coordinateur de l’ERC, a déclaré : “C’est une très bonne nouvelle que l’Abarth Rally Cup continue à faire partie de l’ERC en 2021 et nous remercions Abarth de faire confiance au championnat pour une troisième saison consécutive. L’Abarth Rally Cup n’offre pas seulement aux pilotes une voie alternative vers le rallye international et la catégorie ERC2 en particulier, elle a également encouragé les pilotes ayant de réelles capacités à prouver leur talent au sein de l’ERC, tout en les récompensant par un ensemble de prix très attractifs. Nous sommes impatients de revoir les Abarth 124 rally en action dans le cadre de l’ERC en 2021.”

Cette année, l’Abarth Rally Cup comprendra quatre épreuves sur asphalte et deux sur terre. Le calendrier et l’attribution des prix sont détaillés ci-dessous.

Plus d’information sur l’Abarth Rally Cup : Francesco Italo Senesi,francescoitalo.senesi@stellantis.com

**85 000 € est la somme la plus élevée qu’un pilote peut recevoir s’il remporte les six manches de l’Abarth Rally Cup et le titre.

***En attente d’approbation par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA.