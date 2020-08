La star chypriote Galatariotis va ressentir la vitesse en ERC

-

Simos Galatariotis va échanger les spéciales chypriotes techniquement exigeantes et impardonnables pour celles extrêmement rapides du Rallye de Liepāja, cette semaine.

Vainqueur d'une manche du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA, Galatariotis pilotera en Lettonie une Volkswagen Polo GTI R5. La séance d'essais officielle d'hier lui a permis de s'habituer aux routes typiques de cette manche ERC.

“Nous avons commencé un petit peu tard parce que la voiture est arrivée un petit peu tard de Chypre. Mais nous sommes là, et la réglons pour ces conditions. Je ne suis pas habitué à de telles vitesses, donc il faut réapprendre, mais je pense que ça ira”, à déclaré Galatariotis, répondant à Julian Porter d'ERC Radio.

Concernant le défi auquel il fait face pour s'adapter aux spéciales les plus rapides de l'ERC, Galatariotis a ajouté : “C'est difficile et c'est une question de confiance. Nous avons quelques routes rapides à Chypre mais seulement par sections. Ici, c'est plusieurs minutes sur le cinquième rapport, une expérience complètement différente pour nous. Mais c'est ce pourquoi nous sommes là, pour nous habituer à ces vitesses plus élevées, et nous sommes impatients de commencer.”

Le Rallye de Liepāja se déroulera du 14 au 16 août, avec des spéciales entre Talsi et Liepāja.

Photo : Julian Porter/ERC Radio

