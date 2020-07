La star de l’ERC Lukyanuk mène le Rally di Roma Capitale à trois spéciales de l’arrivée

-

Alexey Lukyanuk et Dmitry Eremeev se préparent à entamer l'ultime boucle de trois spéciales, au Rally di Roma Capitale, avec 23''9 d'avance sur Giandomenico Basso et Lorenzo Granai (photo).

Oliver Solberg et Aaron Johnston sont troisièmes et en tête de l'ERC1 Junior. Simone Tempestini et Sergiu Itu précèdent Craig Breen et Paul Nagle de 2''3 dans la lutte pour la quatrième place.

Zelindo Melegari et Corrado Bonato est en tête de l'ERC2, alors que le nouveau venu en ERC Andrea Mabellini mène en Abarth Rally Cup avec son copilote Nicola Arena.

En ERC3 et ERC3 Junior, la bagarre ne pourrait être plus serrée entre Ken Torn et Pedro Antunes, séparés par 1''2. Ils sont copilotés par Kauri Pannas et Pedro Alves respectivement.

La spéciale de Rocca di Cave, longue de 7,25 kilomètres, doit débuter à 16h02 et celle de Guarcino, décisive, à 17h15. Elle sera visible en direct, avec notamment de superbe images aériennes, sur la page Facebook de l'ERC en cliquant ici.

