La star du mondial Mikkelsen inspire Johnston en ERC3

Sean Johnston a utilisé, le mois dernier sur le 76e Rallye PZM de Pologne, un nouveau système de notes inspiré de celui d'un ancien concurrent ERC et vainqueur en championnat du monde, Andreas Mikkelsen.

Johnston, qui fait partie du Saintéloc Junior Team dans la division ERC3 du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, a travaillé avec son copilote Alex Kuhurani pour améliorer l'efficacité de leurs notes.

Une rencontre chanceuse avec Mikkelsen – pilote d'usine pour Hyundai – sur un vol vers la Sardaigne, pour la manche italienne du mondial, mi-juin, a accéléré le passage au nouveau système, comme Johnston l'a expliqué.

“Alex et moi parlions depuis plusieurs week-ends de comment avoir un peu plus de résolution, d’efficacité dans nos notes. Sur un vol vers la Sardaigne, on était assis pas loin d'Andreas Mikkelsen et je lui au demandé s'il avait un peu d'information à nous donner et il a dit qu'il avait plus de résolution dans ses notes. Après cette expérience et après avoir réalisé qu'Alex avait quelques problèmes si un virage était en cinquième gauche moins moins, cela faisait six syllabes pour un seul virage et c'était juste trop. Pour s'en sortir, au lieu d'utiliser 1-6, on utilise 1-10 et ce changement a été positif.”

Johnston, qui s'est classé huitième de l'ERC3 en Pologne après une crevaison le dernier jour, a dit qu'il avait beaucoup apprécié le conseil de Mikkelsen.

“On ne s'était jamais rencontrés avant, mais on a eu une conversation merveilleuse. C'est un type génial, j'ai vraiment apprécié son ouverture d'esprit et sa générosité, sa sagesse. Ce fut une belle rencontre”, a conclu l'Américain.

