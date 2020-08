La star du rallycross Nitiss s’engage en ERC3 Junior au Rallye de Liepaja

-

Le héros letton Reinis Nitišs, star du rallycross devenue espoir du rallye, s'est engagé dans le Championnat FIA ERC3 Junior pour le Rallye de Liepāja qui aura lieu la semaine prochaine.

Âgé de 24 ans, le double champion d'Europe de rallycross se concentre sur le rallye en 2020. Il étalonnera son potentiel face à une ribambelle de rivaux dans la catégorie ERC3 Junior soutenue par Pirelli sur un rendez-vous qu'il connaît mieux que ces derniers, ayant pris quatre fois le départ de ce rallye dans le passé.

“Le Rallye de Liepāja est très spéciale pour moi. D'abord, parce que ça a été mon tout premier rallye – à l'époque où il était couru en hiver. Ensuite, du fait de la mauvaise météo estivale et de la pandémie mondiale, ce sera notre seule course en Lettonie cette année”, dit le vainqueur d'une manche de FIA World RX.

Après avoir fait ses débuts au Rallye de Liepāja en 2015 avec une Ford Fiesta R2, Nitišs y a piloté en 2017 une Mitsubishi Lancer Evolution IX avec laquelle il a décroché la victoire en ERC2 et la sixième place au général. Il est passé sur une Lancer Evolution X pour l'édition suivante, avant d'y prendre le volant d'une Abarth 124 rally l'année dernière.

Pour l'instant, Nitišs a disputé quatre rallyes en 2020, dont le Samsonas Rally Rokiški 100% terre en Lituanie le 1er août, sur une Ford Fiesta Rally4 qu'il a menée à la troisième place de sa catégorie derrière ses adversaires en ERC3 Junior que sont Mārtiņš Sesks, le Letton titré en 2018, et l'espoir estonien Gregor Jeets.

“Basculer du rallycross au rallye est un processus continu et nous avons amélioré notre rythme palier par palier”, poursuit Nitišs.“Le Rallye de Liepāja est un rendez-vous très difficile et exigeant. Sur l'ensemble des deux jours de course, nous devons couvrir environ 200 kilomètres chronométrés, c'est pourquoi nous nous préparons avec un soin particulier en pilotant plus ainsi qu'en s'entraînant pour la prise de notes et d'un point de vue physique.”

Nitišs travaille avec l'expérimenté copilote Andris Mālnieks cette saison. Et le Letton a une stratégie claire en tête : “Il faut de la précision dans la préparation des notes, pour la lecture et l'exécution. Les clé d'un bon résultat sont un bon travail d'équipe dans la voiture et un rythme régulier d'un bout à l'autre du rallye.”

Kaspersky, Circle-K, Ginalas.LV, Ošukalns, Citadele, Latvijas Gāze, Pafbet, Rimi, Vizionette, la ville de Jēkabpils, Gefa Latvija, If apdrošināšana, Dynami:t, Zebra, DELFI et RA Events apportent leur soutien à Nitišs en 2020.

Le Rallye de Liepāja se déroulera autour des villes de Liepāja et de Talsi du 14 au 16 août.

Photo : Raimonds Volonts

