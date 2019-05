La star du rallycross Nitišs veut revenir en ERC Abarth Rally Cup

Le pilote letton Reinis Nitišs espère faire plus d'apparitions en Abarth Rally Cup après son retour dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes sur sa manche nationale de l'ERC.

Nitišs, plus jeune vainqueur d'une finale en Championnat du Monde FIA de Rallycross, s'est classé troisième pour ses débuts dans la formule mono-marque réservée aux pilotes d'une Abarth 124 rally à Liepāja, après avoir rencontré un souci électrique durant la première étape.

“Ça a été une course difficile”, a dit Nitišs, qui a empoché deux victoires en spéciale dans la catégorie aujourd'hui. “J'ai piloté de nombreux types de voitures différents dans ma vie, mais celle-ci est quelque chose de complètement différent. Propulsion, turbo et beaucoup de puissance sur deux roues seulement. Je n'avais aucune confiance en moi pour rouler à fond au début, mais c'est venu, et j'adorerais la piloter à nouveau.”

