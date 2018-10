La star lituanienne admet qu’il a encore des choses à apprendre avant son retour en ERC

Reinis Nitišs attaquera sa manche à domicile du Championnat d'Europe des Rallyes FIA ERC la semaine prochaine avec la volonté d'apprendre plus que d'essayer de gagner dans la catégorie ERC2 pour la seconde année consécutive.

Le brillant pilote letton, qui abordera le rallye Liepāja en tant que champion d'Europe du Rallycross FIA, s'attaque à quelqus rallyes choisis parallèlement à son programme de rallycross chaque saison. Il prendra part de manière plus intensive à la saison ERC du 12 au 14 octobre avec une Mitsubishi Lancer Evolution X.



«J’ai déjà disputé deux rallyes cette saison et j’ai bon espoirs de décrocher les meilleurs résultats possible de ma catégorie à Liepāja, a déclaré Nitišs. «En même temps, nous devons garder à l’esprit qu’il reste encore beaucoup à apprendre avant de nous comparer aux équipages les plus rapides. Le rallye est une discipline très exigeante du sport automobile. C'est pourquoi la préparation mentale et physique a déjà commencé pour moi, et je peux donc rester à fond tout au long du week-end, du début des reconnaissances à la dernière étape spéciale."



"Ce sera la troisième fois que je participe au Rally Liepāja et même si je connais un peu les spéciales, on ne peut pas dire que je les connaisse par cœur. C’est mon dernier rallye cette saison, et je ne pouvais pas espérer une meilleure fin que de me produire devant mes compatriotes, à un niveau aussi élevé que celui du championnat d’Europe. Une semaine avant l'événement, je suis vraiment impatient de participer à une compétition parfaitement organisée et à de belles batailles au sein d'ERC. »



Photo: Promotion SET

