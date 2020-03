La super spéciale du Rallye des Açores du groupe Marques de l’ERC est finalement doublée

La super spéciale Grupo Marques, très apprécié des fans, sera finalement utilisée deux fois lors du Rallye des Açores de ce mois-ci.

Dans un premier temps, les organisateurs de la manche du Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA n'avaient pas pu effectuer un deuxième passage en raison de la compacité de l'itinéraire pour 2020. Cependant, l'étape basée sur la carrière à l'ouest de Ponta Delgada sera désormais utilisée sur les deux étapes du spectaculaire rallye insulaire.



Le premier passage au Grupo Marques est prévue le 27 mars à 16h13, heure locale, et le second à 12h04 le 28 mars. Grupo Marques mesure 4,10 kilomètres de long et le tracé permet à deux pilotes de s'affronter.



