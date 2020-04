La terre pour bien commencer l’ERC

-

La reprogrammation du Rallye de Liepāja à la mi-juillet signifie que le Championnat d'Europe FIA des Rallyes débutera avec deux épreuves sur terre pour la première fois depuis sa refondation en 2004.

Avec le 77e Rallye de Pologne prévu du 26 au 28 juin sur les routes à surface meuble de Mikołajki et des environs, et le Rallye de Liepāja qui suivra du 10 au 12 juillet, les équipages de l'ERC devront attendre les 24-26 juillet, et le Rally di Roma Capitale, pour goûter à l'asphalte en 2020.

En plus d'accueillir les manches du classement général, les catégories ERC2, ERC3, ERC1 Junior et ERC3 Junior, le 77e Rallye de Pologne et le Rallye de Liepāja seront le théâtre des deux premières manches de l'Abarth Rally Cup.

Calendrier mis à jour du Championnat d'Europe FIA des Rallyes 2020 (sous réserve de la validation par la FIA) :

Manche 1 : 77e Rallye de Pologne (terre), 26-28 juin

Manche 2 : Rallye de Liepāja (Lettonie, terre), 10-12 juillet**

Manche 3 : Rally di Roma Capitale (Italie, asphalte), 24-26 juillet

Manche 4 : Barum Czech Rally Zlín (asphalte), 28-30 août

Manche 5 : Rallye des Açores (terre), 17-19 septembre**

Manche 6 : Rallye de Chypre (terre), 16-18 octobre**

Manche 7 : Rallye de Hongrie (asphalte), 6-8 novembre

Manche 8 : Rally Islas Canarias (asphalte), 3-5 décembre**

**En attente de validation par la FIA

