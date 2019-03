La version évoluée de la Fabia présentée à Genève avant la nouvelle saison ERC

Voici la nouvelle évolution de la ŠKODA Fabia R5, attendue dans le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, qui aura pour mission d'apporter d'autres succès à la firme tchèque.

La remplaçante de ŠKODA Motorsport pour sa voiture de rallye la plus victorieuse de tous les temps a été dévoilée au Salon de Genève, cette semaine. Le directeur de la compétition, Michal Hrabánek, en attend de grandes choses.

“La nouvelle génération de la ŠKODA Fabia R5 est un pas en avant important en vue de garder tant nos clients du monde entier que la compétition au sein de l'équipe d'usine ŠKODA durant la prochaine partie du cycle de vie dans la voiture”, a dit Hrabánek, qui a supervisé les trois titres ERC consécutifs de ŠKODA entre 2012 et 2014.

Parmi un certain nombre de changements techniques, la nouvelle Fabia R5 dispose d'un moteur 1.6 turbo évolué, offrant plus de puissance et un meilleur couple. Du point de vue extérieur, la voiture a une ligne avant redessinée pour correspondre à celle du modèle de série.

Photo: Skoda Motorsport

