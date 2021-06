Alexey Lukyanuk a déclaré que sa victoire au 77e Rallye ORLEN de Pologne était la manière idéale de récompenser le Saintéloc Junior Team pour les efforts que l'équipe a déployés afin de le remettre sur de bons rails en Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA.

La structure française a dû préparer une Citroën C3 Rally2 de remplacement – qui a dû être transportée par la route depuis le sud de la France – après que la voiture que Lukyanuk avait prévu d’utiliser ait été gravement endommagée dans un accident lors des essais le mardi précédant l’épreuve.

Après avoir pris la tête du rallye dans l’avant-dernière spéciale de la première étape, Lukyanuk et son copilote Alexey Arnautov n’ont jamais regardé en arrière et ont commencé leur course au titre par une impressionnante victoire.

ERC Le P1 Racing Fuels Podium Challenge récompense les pilotes de l’ERC 21/06/2021 À 10:07

« Je me sens très bien, pour sûr, c’est fantastique, mais je suis surtout heureux pour l’équipe », a déclaré le Russe. « C’est comme une récompense de ses efforts pour faire fonctionner les choses [après l’accident lors des essais], donc bien sûr, un grand merci pour tout ce les gars ont fait. »

ERC Soria domine et remporte le nouveau Clio Trophy by Toksport WRT 21/06/2021 À 09:57