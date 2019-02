L’Abarth Rally Cup “donne une nouvelle dimension” aux rallyes ERC

L'Abarth Rally Cup va apporter “une autre dimension aux rendez-vous de l'ERC, ses spectateurs et ses fans” selon le Coordinateur du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, Jean-Baptiste Ley.

Sous réserve de validation par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA, l'Abarth Rally Cup sera disputée sur six des huit rendez-vous de l'ERC en 2019, les concurrents visant une lucrative récompense dans la légère voiture de sport italienne aux roues arrière motrices.

“Courant 2018, nous avons reçu l'opportunité de regarder les pilotes de l'Abarth 124 rally disputer quelques manches de l'ERC dans le cadre de notre Coupe FIA RGT, et il était clair qu'il y avait un grand intérêt, ainsi qu'un niveau relevé de pilotes et d'équipes”, dit Ley. “L'Abarth 124 rally apporte aussi une autre dimension aux rendez-vous de l'ERC, ses spectateurs et ses fans, cette spectaculaire voiture à moteur arrière étant disponible à un prix très intéressant.”

Conforme au règlement technique de la catégorie R-GT de la FIA, l'Abarth 124 rally est en effet vendue 110,000 €, frais d'inscription en ERC compris. Les pilotes de l'Abarth Rally Cup seront aussi éligibles pour inscrire des points en ERC2, suivant le nouveau règlement 2019.

Le Rally Islas Canarias ouvrira la saison de l'Abarth Rally Cup du 2 au 4 mai.

