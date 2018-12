L’Abarth Rally Cup s’associe à l’ERC

L'Abarth Rally Cup sera disputée conjointement avec le Championnat d'Europe FIA des Rallyes en 2019*, regroupant ainsi la très passionnante coupe monomarque et la principale compétition régionale promotionnée par Eurosport Events sur la foi d'un accord de long terme avec l'instance dirigeante du sport automobile mondial.

Courue sur six des huit manches de l'ERC, l'Abarth Rally Cup est ouverte aux concurrents utilisant la légère voiture de sport italienne à roues arrières motrices, conforme au règlement technique FIA de la catégorie R-GT. Cette Abarth 24 rally est disponible pour 110.000 euros, engagement en ERC compris.



D'autre part, suite à la décision du Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA qui s'est réuni le 5 décembre, les concurrents de l'Abarth Rally Cup seront éligibles pour les points dans la catégorie principale, en plus de viser la récompense financière à chaque manche et en fin de saison.



*En attente de validation par le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA



Réactions et calendrier à venir

