La première Abarth Rally Cup à avoir lieu au sein du FIA European Rally Championship se jouera lors de la dernière étape dimanche, après l'abandon des deux candidats au titre, Andrea Nucita et Dariusz Poloński.

Nucita a subi un problème électronique peu après avoir quitté l'assistance matinale, tandis qu'un souci de pression d'huile a contraint Poloński à garer son Abarth 124 rally lors de la boucle de l'après-midi.



Le local de l'étape Mátyás Nagy, rival de Nucita et Poloński dans la catégorie ERC2, a été retardé par une sortie de route et une crevaison et n'est pas parvenu à finir les spéciales du jour.

The post L’Abarth Rally Cup va se jouer le dernier jour en ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.