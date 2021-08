L’agence régionale de santé a approuvé le plan d’urgence présenté par l’organisation du Rallye des Açores, ce qui signifie que la spectaculaire manche du Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA pourra se dérouler comme prévu du 16 au 18 septembre, et que le public aura accès aux épreuves spéciales sur l’île São Miguel.

Une déclaration publiée par l’organisateur de l’événement indique : “Le comité d’organisation du Rallye des Açores, ainsi que l’agence régionale de santé et le comité de suivi de la lutte contre la pandémie ont réuni les conditions nécessaires pour que l’organisation du plus grand événement sportif de la région préserve la santé publique en période de pandémie.”

“Les grands changements dans le format de la compétition, conséquence de la mise en œuvre du plan d’urgence, sont l’absence de cérémonie d’ouverture et de spéciale en ville, où les équipages proposaient habituellement au public des passages spectaculaires sur l’avenue Infante D. Henrique de Ponta Delgada.”

“Un autre changement sera la restriction de l’accès du public au parc d’assistance et au secrétariat, situé à Portas do Mar, permettant seulement la présence des membres des équipes et de l’organisation, dûment identifiés et accrédités, présentant un certificat de vaccination COVID numérique valide de l’UE ou présentant un résultat négatif au test RT-PCR.”

“Toutefois, le public sera autorisé le long des épreuves spéciales, à condition que les procédures et les restrictions sanitaires, déterminées par les autorités sanitaires concernant la distanciation sociale, le port de masques, la désinfection des mains et le rassemblement de groupes de personnes, soient respectées.”

Selon Helena Prisca, responsable de l’équipe COVID-19 du Rallye des Açores, “le respect des règles imposées par le plan de contingence est fondamental pour le succès non seulement sportif, mais aussi en ce qui concerne la santé publique”.

“Rui Moniz, président du comité d’organisation de la course et de la direction du Grupo Desportivo Comercial, attend des Açoriens qu’ils maintiennent le comportement exemplaire auquel ils nous ont habitués. L’avenir du Rallye des Açores, à savoir son maintien en FIA ERC, en dépend encore.”

“Toutes les informations relatives aux procédures et conduites à adopter, dans le cadre de l’atténuation de la pandémie de COVID-19, sont disponibles sur https://www.azoresrallye.com/pt-pt/covid-19-pt/”.

