L’Américain Johnston vise une saison ERC complète en 2019

L'Américain Sean Johnston s'est essayé au Championnat d'Europe FIA des Rallyes le mois dernier au PZM Rallye de Pologne, et a dévoilé son intention de monter une compagne complète dans la catégorie ERC3 des voitures de type R2 en 2019.

Johnston, pilote de voitures de sport passé au rallye, s'est servi du rendez-vous polonais pour glaner de l'expérience sur la terre et avoir un ressenti complet de l'ERC avant la saison prochaine.

“C'était génial, mon troisième rallye sur terre, ma troisième participation sur une R2 avec beaucoup à apprendre, beaucoup à traiter et beaucoup à intégrer”, a-t-il déclaré. “Mais je me réjouis d'être là, l'ambiance est géniale et les spéciales sympas. La Pologne rentrait bien dans mon calendrier et j'espère d'acquérir de l'expérience sur la terre.”

Concernant ses plans pour l'année prochaine, Johnston a ajouté : “L'ERC est clairement l'objectif, possiblement le championnat entier. Je suis trop vieux pour le Championnat ERC Junior [des moins de 27 ans] mais ça reste le bon endroit pour être en compétition avec ces gars car ce sont les plus rapides sur des R2.”

Le CV de Johnston comprend des passages en IMSA GT Cup aux États-Unis, dans la Carrera Cup en Allemagne, en Porsche Supercup et en Blancpain Endurance Series.

“C'est ma première saison en rallye et j'adore ça”, a assuré Johnston, qui s'est classé 18e au général et quatrième de classe en Pologne avec une Opel ADAM R2. Il était copiloté par son compatriote Alex Kihurani, ancien habitué de l'ERC Junior aux côtés d'Alex Parpottas.

À noter que les temps forts de l'ERC sont diffusés sur RDS et Velocity aux États-Unis.

