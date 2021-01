Le rallye sous sa forme la plus accessible arrive dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA en 2021 avec la confirmation du prometteur Clio Trophy by Toksport WRT**.

Couru sur des Renault Clio Rally5 et des pneus Michelin, le Clio Trophy by Toksport WRT se déroulera sur cinq épreuves de l’ERC et offrira un certain nombre de prix et d’incitations aux concurrents.

Initiative conjointe de Renault Sport Racing, du Toksport WRT (équipe victorieuse en championnats d’Europe et du monde de la FIA) et d’Eurosport Events, promoteur de l’ERC, le Clio Trophy by Toksport WRT se déroulera uniquement dans le cadre de l’ERC.

Comment ça marche ?

*Le Toksport WRT amène sur les cinq manches sa flotte de Renault Clio Rally5 toutes identiques et prêtes à courir

*Toutes les Renault Clio Rally5 sont hébergées dans un parc d’assistance réservé où elles sont préparées et exploitées par une équipe de techniciens du Toksport WRT

*Du carburant et 12 pneus Michelin sont alloués à chaque Renault Clio Rally5 par rallye

*Les pilotes peuvent demander à participer dès l’ouverture des engagements et les candidats retenus devront alors s’engager dans la catégorie ERC3 de la FIA

*Dix places sont disponibles et chaque pilote devra payer 85 000 € pour la saison de cinq manches. Tous les détails sont disponibles par email en s’adressant àcliotrophy@toksport.com

*Il n’y a aucune limite d’âge, ceci afin d’encourager un large spectre de participants

Qu’est-ce qui est proposé ?

*Des récompenses sur chaque manche pour les quatre premiers classés (4000, 2000, 1000 et 500 €)

*Le pilote titré dans le Clio Trophy by Toksport WRT recevra un programme de trois manches dans le Championnat d’Europe des Rallyes de la FIA au volant d’une Renault Clio Rally4

*Des points seront attribués à tous les pilotes terminant un rallye et ces points seront doublés sur la dernière manche pour tous les pilotes s’étant engagés et ayant disputé les quatre premiers rendez-vous de la saison

*Un espace d’accueil sur place pour les pilotes engagés

*100 kilomètres d’essais sur terre et asphalte avant le premier rallye couru sur chacune des surfaces

*Une combinaison OMP pour chaque pilote et copilote

*Une couverture médiatique et formation en matière de médias

Calendrier du Clio Trophy by Toksport WRT 2021**

Manche 1 : 55e Rallye des Açores (terre)

Manche 2 : 77e Rallye de Pologne (terre)

Manche 3 : Rally di Roma Capitale (Italie, asphalte)

Manche 4 : 50e Barum Czech Rally Zlín (République tchèque, asphalte)

Manche 5 : Rallye de Hongrie (asphalte)

**Sous réserve d’approbation par le Conseil mondial du sport automobile de la FIA

Plus d’explications à suivre...

