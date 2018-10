L’ancien champion ERC Kajto veut montrer ses connaissances musicales

Kajetan Kajetanowicz, premier pilote à avoir remporté trois années de suite le Championnat d'Europe FIA des Rallyes, brillera bientôt à la télévision dans sa Pologne natale.

Kajetanowicz fera une apparition dans la version locale de l'émissionName That Tuneavec Tomasz Kuchar (ancien pilote Hyundai en championnat du monde), Klaudia Podkalicka (pilote de rallye et de circuit) et Karolina Pilarczyk (pilote de drift). Ce show à vocation caritative doit être diffusé le 13 octobre.



Par ailleurs, la saison 2018 de l'ERC se conclura avec le Rally Liepāja du 12 au 14 octobre. Alexey Lukyanuk étant déjà couronné champion*, les regards se tourneront vers la lutte en Championnat FIA ERC Junior des moins de 28 ans entre Nikolay Gryazin, Chris Ingram et Fabian Kreim.



*Sous réserve de confirmation des résultats par la FIA

