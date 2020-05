L’ancien habitué de l’ERC Pita va mettre en ligne sa campagne pour la sécurité routière

-

Renato Pita, ancien pilote du Championnat d'Europe FIA des Rallyes, va mettre en ligne sa campagne de sensibilisation à la sécurité routière Etapa Segura, en réponse à la pandémie de coronavirus.

Etapa Segura Online sera disponible à partir de juillet. Les utilisateurs pourront en savoir plus sur le projet et effectuer de nombreux exercices et tests de connaissances.

"Nous utiliserons la plateforme pour partager des histoires de la vie quotidienne sur les routes, répondre aux questions et donner des conseils aux enfants et à leurs familles sur la sécurité routière", explique Pita.

Pita s'est également engagé à ce que son roadshow Etapa Segura, qu'il a lancé il y a plusieurs années pour accompagner ses activités en rallye, soit de nouveau opérationnel dès que ce sera possible et sûr.

