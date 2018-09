L’ancien Junior ERC U27 Huttunen en Pologne avec une Hyundai

Jari Huttunen, vice-champion du FIA ERC Junior des moins de 27 ans l'année dernière, va faire son retour dans le championnat d'Europe la semaine prochaine en Pologne – mais cette fois sur une R5.

Après s'être imposé la saison dernière en Pologne avec une voiture de type R2, dans le cadre de la catégorie FIA ERC Under 27 soutenue par Pirelli, Huttunen a été l'heureux élu du programme de développement d'un jeune pilote par Hyundai Motorsport (HDMP) pour 2018. En plus de séances d'essais et de participations à des rallyes de championnat du monde, son programme prévoit le PZM Rallye de Pologne, comptant pour l'ERC et qui se déroulera du 21 au 23 septembre, avec une Hyundai i20 R5 armé de laquelle il affrontera plusieurs autres diplômés de l'ERC Junior U27.

“Le Rallye de Pologne est un rendez-vous important dans le cadre de ma campagne HDMP”, dit le Finlandais de 24 ans. “Non seulement ça aide à me donner plus de temps dans la voiture, mais qu'il se déroule sur terre en fait un très bon échauffement pour le Rallye de Grande-Bretagne, quelques semaines plus tard. Ce sera ma première participation sur cette surface depuis le Rallye de Finlande, alors espérons qu'on pourra montrer le même niveau de performance que là-bas et revenir avec un résultat similaire.”

Huttunen s'est classé deuxième de la catégorie R5 sur sa manche nationale du mondial en juillet, et s'était également montré en forme sur le Rallye d'Estonie un peu plus tôt, terminant cinquième sur une i20 R5. Ces deux épreuves proposant de rapides spéciales sur terre comparables à celles du PZM Rallye de Pologne, on s'attend à le voir lutter en tête dans la région de Mikołajki à partir de vendredi prochain (21 septembre).

Accueillant le retour de Huttunen en championnat d'Europe, Jean-Baptiste Ley, Coordinateur de l'ERC, déclare :“Jari est le parfait exemple d'un pilote doté de nombreux talents naturels qui s'est servi de l'ERC comme plateforme pour passer du niveau national à l'échelon international. En une saison seulement dans l'ERC Junior U27, il a été en mesure de glaner une expérience importante et de montrer ses dons à une plus large audience, au point de recevoir l'opportunité de piloter en championnat du monde avec le soutien d'un constructeur en 2018.”

“En fait, Jari est un parmi plusieurs diplômés de l'ERC Junior ayant une expérience sur une R5, quand on pense que Fabio Andolfi, Emil Bergkvist, Jan Černý, Marijan Griebel, Nikolay Gryazin, Chris Ingram, Stéphane Lefebvre, Filip Mareš, Tamara Molinaro, Łukasz Pieniazek, Ralfs Sirmacis et Aleks Zawada en ont tous piloté après avoir couru en ERC Junior sur une R2. Jari sera conscient de la forte adversité qu'il va affronter en Pologne, et ce sera génial de le voir à la lutte avec un certain nombre de jeunes et talentueux pilotes.”

La Hyundai i20 R5 de Huttunen sera engagée sous la bannière de Hyundai Motorsport et préparée par le BRC Racing team qui s'est déjà occupé de celle pilotée par le pilote officiel Dani Sordo pour ses débuts en ERC, au Barum Czech Rally Zlín, le mois dernier. La liste d'engagés provisoire du 75e Rallye de Pologne, avant dernière manche d'une captivante saison ERC, doit être publiée demain (mercredi).

Photo : Hyundai Motorsport

The post L’ancien Junior ERC U27 Huttunen en Pologne avec une Hyundai appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.