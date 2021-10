Après avoir remporté le Rallye Serras de Fafe e Felguieras en 2020, Armindo Araújo, sextuple champion du Portugal et actuel leader du championnat national, est bien placé pour parler des nombreux défis de l’épreuve. Voici ce qu’il a à dire.

“C’est vraiment agréable d’être ici pour l’ERC, c’est toujours un plaisir. Ce rallye est l’un des plus importants pour nous dans le championnat national, et les spéciales sont vraiment importantes et traditionnelles pour tous les gens et les pilotes. L’année dernière, j’ai gagné ce rallye donc, ça a été un bon rendez-vous pour moi.”

“Je connais très bien ces spéciales, bien sûr, mais avec le championnat en jeu ici, ce sera plus difficile. Nous avons des objectifs à atteindre et le premier est d’inscrire des points pour notre championnat national. Pour l’instant, je suis en tête du championnat, mais Bruno [Magalhães] pousse fort, alors je vais essayer de gagner à nouveau. Après cela, s’il est possible de prendre de l’avance sur les [pilotes] ERC, je tenterai quelque chose, mais le premier objectif est le championnat national. On verra.”.

“Nous avons beaucoup d’expérience, Bruno et moi, nous courons sur ces spéciales et ce championnat depuis de nombreuses années, mais nous apprécions beaucoup d’être ici avec ces pilotes et ces voitures, et j’espère être ici dans les prochaines années encore.”

“La surface est typique de cette région. Par beau temps, nous avons une bonne adhérence, mais par mauvais temps, celle-ci change beaucoup et ce sera un grand défi avec le choix des pneus et la position sur la route. Nous devons être très intelligents tout au long du rallye parce que dans certains secteurs, ce sera très glissant. Cela dit, l’année dernière, il pleuvait et j’ai gagné le rallye.”

