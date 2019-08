L’ancienne Première Dame de l’ERC Stratieva pour la 11e fois à Zlin

Ekaterina Stratieva, vainqueur de l'ERC Ladies’ Trophy en 2015, a trouvé le financement pour une 11e participation au Barum Czech Rally Zlín – un an après avoir été mise à l'honneur par la ville hôte.

L'implication de Stratieva dans ce rendez-vous a été récompensée lors d'une cérémonie précédant le rendez-vous tchèque sur asphalte du Championnat d'Europe FIA des Rallyes l'année dernière.

Et après avoir terminé quatrième de catégorie et 65e au général en 2018, Stratevia a réuni le budget pour piloter une Peugeot 208 R2 à Zlín.

“Je peux dire avec plaisir que je suis de retour en championnat d'Europe”, a annoncé Stratieva. “J'ai soif d'adrénaline et de reprendre le volant. J'ai une addiction à cette course et j'en prendrai le départ pour la 11e fois cette année. L'année dernière, j'ai reçu la clé de Zlín et maintenant, il est temps d'ouvrir cette porte ! Je vais faire cette course pour tous les fans qui me soutiennent !”

Concernant le choix de sa monture pour le rendez-vous qui se tiendra du 16 au 18 août, elle a ajouté : “Cette voiture est nouvelle pour moi et bien sûr, ce ne sera pas facile, mais je veux en profiter, rendre les gens heureux et essayer d'être dans le top 3 de l'ERC Ladies’ Trophy. Si je ne me trompe pas, nous serons six femmes sur la liste des engagés.”

