Landa surmonte son tonneau pour se concentrer sur ses débuts en ERC3 Junior

Nikolai Landa a mis son récent tonneau en rallye derrière lui pour se concentrer sur ses débuts dans le Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli.

L'espoir autrichien Landa a utilisé le récent Rallye Velenje, en Slovénie, pour préparer le Rally di Roma capitale de la semaine prochaine.

Après un tonneau, les mécaniciens du DriftCompany Rally Team ont complètement remis en état sa Ford Fiesta Rally4 et le jeune pilote de 21 ans est bien en lice pour lancer sa campagne ERC3, en Italie du 24 au 26 juillet, avec son père et copilote Günther Landa.

“Nous avons décidé de disputer le Rallye Velenje en Slovénie en guise de préparation mais il s'est terminé sur notre tout premier tonneau”, explique Landa. “Ça n'a pas été l'issue que j'espérais mais nous avons beaucoup à apprendre et nous sommes très reconnaissants envers cette équipe de classe mondiale car la voiture sera pleinement réparée.”

“Mon objectif pour le Rally di Roma Capitale est d'apprendre le plus possible, de prendre du plaisir et de trouver la confiance après ce crash en Slovénie. Je suis conscient du fait que les gars seront très rapides en ERC3 Junior et qu'ils ont plus d'expérience que moi dans une auto de course. Cependant, je vise toujours de faire un rallye solide et on verraoù nous en sommes sur la ligne d'arrivée. Je suis impatient de disputer mon premier rendez-vous ERC3 Junior.”

