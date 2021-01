Landa est monté pour la première fois sur la scène internationale en 2020 et s’est classé deux fois dans le top 10 de la catégorie soutenue par Pirelli avec son père et copilote Günter Landa.

Robert Lewandowski est le meilleur mais King Kajto, de l’ERC, n’est pas mauvais non plus !

“ Mon but est de disputer la saison complète en ERC3 Junior avec le DriftCompany Rally Team” , explique Landa, âgé de 22 ans. “À ce jour, nous sommes sûr de courir quatre épreuves en débutant par le Rally Islas Canarias et je veux absolument faire le Rallye de Liepāja, le Rallye de Pologne ainsi que le Barum Czech Rally Zlín également. Nous travaillons afin de réunir le budget pour les deux manches restantes.”

Une bonne performance en fin de saison Après avoir impressionné lors de ses deux premières apparitions en ERC3 Junior l’année dernière, Landa a disputé une sélection de rallyes en République tchèque et en Hongrie. Son programme incluait le Rallye Taxi4 Mikulás, manche décisive du championnat de Hongrie, début décembre, lors duquel il a réalisé une bonne performance avec sa Ford Fiesta Rally4.

“ Il y avait beaucoup de pilotes rapides dans la catégorie Rally4” , dit Landa. “Martin Koči, qui a couru dans le championnat du monde et en ERC, était là au volant d’une Rally4. À l’arrivée, nous étions deuxièmes au général en 2RM à seulement 20 secondes de Koči. C’était très excitant et cela a montré que nous avons appris beaucoup de nos deux participations en ERC.”

Une belle chance à saisir pour le champion

Si Landa remporte le titre en ERC3 Junior, il sera assuré de passer en Championnat ERC Junior pour 2022 avec une Ford Fiesta Rally3 développée par M-Sport Poland et équipée de Pirelli. Mieux, dans le cadre d’une alliance entre la FIA, Eurosport Events, promoteur de l’ERC, et M-Sport Poland, si un pilote est champion ERC3 Junior avec une Ford Fiesta Rally4, la récompense passera de trois à six rallyes en ERC Junior.