Landa veut couvrir plus de kilomètres en ERC à Liepaja

Engranger de l'expérience est le seul objectif pour Nikolai Landa pour ses débuts au Rallye de Liepāja, cette semaine.

L'Autrichien, nouveau venu dans le Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli, est engagé sur une Ford Fiesta Rally4 du DrifCompany Rally Team, avec son père Günther Landa à ses côtés dans le rôle de copilote.

“Avant tout, je suis très content d'être au départ du Rallye de Liepāja. Cette année est tellement chaotique pour nous tous, et je dois remercier les organisateurs et d'ERC pour leur superbe travail”, dit-il.

“Je me suis concentré entièrement sur l'apprentissage durant le Rally di Roma Capitale, et je veux garder cet état d'esprit pour le Rallye de Liepāja. La chose la plus importante pour moi est de faire encore et encore plus de kilomètres en ERC, et la vitesse viendra d'elle-même.”

“J'attends avec impatience ces routes en terre rapides et fluides, car c'est mon terrain préféré pour courir. En plus de ça, avec Torn, Sesks et Rådström, pour ne citer que ceux-là, il y aura un niveau incroyable parmi les pilotes de Rally4 et je veux apprendre d'eux.”

Niki Mayr-Melnhof complète l'effectif du DriftCompany Rally Team, l'ancien champion d'Autriche pilotant quant à lui une Ford Fiesta R5 MkII pour l'équipe de Beppo Harrach.

