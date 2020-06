Landa veut y aller à fond en ERC Junior

-

Nikolai Landa aura mis à jour sa Fiesta existante en version Rally4 lorsqu'il fera ses débuts dans le Championnat FIA ERC3 Junior soutenu par Pirelli cette saison.

Landa, âgé de 21 ans, est apparu mercredi soir dansERC The Stage, le talk-show internet du promoteur du championnat européen Eurosport Events, dans la section ERC Newcomer (nouveau venu en ERC).

"Maintenant, il est temps de passer à la vitesse supérieure, d'y aller à fond et de passer à l'ERC. J'adore ces rallyes. Ils sont incroyables, les lieux si beaux, les fans sont incroyables, fous mais j'adore ça", a dit l'Autrichien.

Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait de la concurrence à laquelle il sera confronté en 2020, Landa a répondu : "C'est une compétition très dure, mais j'aimerais me battre contre ces pilotes. J'ai gardé la forme pendant le confinement avec des exercices de fitness et de conduite simulée pour rester en contact avec la course autant que possible."

