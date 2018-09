L’appel de la terre pour Sesks et Kristensson en ERC Junior Under 27

Mārtiņš Sesks prévoit d'être “plus calme” pour la reprise du Championnat FIA ERC Junior des moins de 27 ans (Under 27), à partir de demain en Pologne.

Sesks a remporté les deux dernières manches, courues sur asphalte, avec son Opel ADAM R2 de l'ADAC Opel Rallye Junior Team, pour compter 59 points d'avance en tête du championnat. Et la terre étant la surface préférée du jeune Letton, il est en position de force pour remporter un titre prestigieux avant le Rally Liepāja, sa manche nationale, le mois prochain.

“Je suis né sur le type de routes que nous aurons en Pologne et en Lettonie, mais je dois être plus calme et de ne pas penser à la situation au championnat”, dit Sesks (à droite sur la photo). “Le but principal pour la Pologne est le même que pour tous les autres rallyes cette saison : atteindre l'arrivée sans faire de grosse erreur.”

Alors que Sesks a couru pour la dernière fois sur terre au mois de mai, son équipier Tom Kristensson – actuel deuxième du classement – a gagné sa catégorie sur le récent East Sweden Rally dans son pays natal. Il sera lui aussi en lice pour la victoire.

“Par chance, mon copilote Henrik et moi avons pu disputer la dernière manche du championnat de Suède, qui se déroulait sur terre, et nous avons décroché une victoire de catégorie”, dit Kristensson (à gauche sur la photo). “Cela nous a donné l'opportunité de renouveler notre bon ressenti sur terre. Le Rallye de Pologne a l'air extrêmement exigeant, avec des routes en terre rapides et piégeuses. Les attaquer avec notre ADAM R2 sera très sympa, j'en suis sûr. Comme cela n'a plus aucun sens de penser au championnat, le seul objectif pour nous sera de faire du mieux possible avec l'ADAC Opel Rallye Team et de profiter d'un nouveau rendez-vous génial en ERC Junior.”

