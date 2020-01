Lappi : L’ERC m’a permis de passer au niveau supérieur

Esapekka Lappi, qui entame sa saison en FIA World Rally Championship au Rallye Monte-Carlo aujourd'hui (jeudi), évoque la manière dont sa campagne victorieuse en ERC l'a aidé à progresser et à s'imposer au niveau mondial.

Lappi a remporté le FIA European Rally Championship en 2014, pour sa première saison complète dans le championnat, suite à son succès au niveau national dans sa Finlande natale. Il a rejoint le championnat du monde avec ŠKODA pour la saison suivante et pilote une World Rally Car depuis 2017, ayant gagné avec Toyota.



Pour 2020, Lappi rejoint l'équipe M-Sport, soutenue par Ford. Mais à l'aube de son premier rallye avec l'écurie britannique, le Finlandais se remémore son passage en ERC, qui a commencé par une victoire pour ses débuts, au Rally Poland en septembre 2012.



“Quand il y a une bonne concurrence, on apprend beaucoup,” souligne Lappi. “En championnat d'Europe, le niveau était élevé et nous avons fait beaucoup de rallyes sur asphalte. Pour un pilote finlandais c'est très important, c'était vraiment bien pour mon apprentissage, et ce que j'ai fait en championnat d'Europe m'a permis de passer au niveau supérieur.”



En plus du succès qu'il a rencontré en championnat d'Europe, avec cinq victoires, Lappi a apprécié l'ambiance qui y régnait et la famille de l'ERC, dont il a fait partie.



“J'ai pu voir des endroits où je ne passais pas de temps d'habitude,” poursuit-il. “C'était aussi la première fois que je faisais partie d'une écurie d'usine, et j'ai pu comprendre comment tout fonctionner, comment me comporter et quel soutien je pouvais avoir. J'ai très bien appris ça en ERC.”

