“L’ERC est un championnat génial, de grande envergure et toujours ultra-compétitif”, dit McErlean. “Ce serait une folie d’attendre un résultat au top, mais je vais saisir cette opportunité des deux mains. Je travaille beaucoup ma préparation et je vais chercher à piloter intelligemment tout en engrangeant une précieuse expérience. Je sais combien ce rallye est difficile. Être le second pilote de la Motorsport Ireland Rally Academy et chez PCRS Rallysport, aux côtés de Callum, signifie que je pourrai apprendre de mon entourage et glaner autant d’informations que possible.”