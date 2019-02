L’aspirant à l’ERC Brynildsen vole toujours

Entre s'envoler dans les airs en Lettonie et décoller haut en Norvège, Eyvind Brynildsen continue d'impressionner alors qu'il travaille pour finaliser son programme 2019.

Au-delà de la manche suédoise à venir du championnat du monde, Brynildsen doit encore mettre en place sa campagne internationale pour cette saison, après être passé du volant d'une Ford à celui d'une ŠKODA dans le cadre d'une alliance entre Autotek Motorsport et le Toksport WRT.

Après être sorti de la route alors qu'il figurait sur le podium provisoire de la finale du Championnat d'Europe FIA des Rallyes à Liepāja, en Lettonie, au mois d'octobre dernier, Brynildsen a fait son retour en compétition sur le second rendez-vous du championnat de Norvège, le Rally Hadeland le week-end dernier, où il a mené jusqu'à ce qu'un pépin mécanique ne le renvoie, avec sa copilote Veronica Engan, à la quatrième place derrière un trio de tête composé d'Ole Christian Veiby, Mads Østberg et Henning Solberg.

“Je n'étais pas monté dans une voiture de rallye depuis que je me suis retrouvé la tête en bas en Lettonie”, a expliqué Brynildsen. “Je n'ai fait que quelques allers-retours sur une route d'essais avant le départ, mais ça m'a paru naturel d'attaquer. La première spéciale a été très maîtrisée, j'ai attaqué fort dans la deuxième mais on a dû s'arrêter car la voiture de devant était sortie. J'ai gagné la troisième et la quatrième spéciales, mais dans la cinquième, j'ai eu quelques soucis de moteur. J'ai commencé à jouer avec les réglages pour essayer de résoudre le problème, mais je suis sorti un peu de la ligne et parti en tête-à-queue. Mais j'ai été fier d'être juste monté dans la voiture et d'avoir battu aussitôt quelques bons rivaux.”

Bien que Brynildsen se soit assuré le soutien d'entreprises telles que Blaklader, JCB, 7-Eleven Norge, ŠKODA Norge et YX Norge, il continue de chercher le budget complet pour courir en ERC et devenir le premier Norvégien à remporter ce convoité titre FIA.

